Українці на карантині більше одружуються: як укласти і розірвати шлюб

Карантин в Україні через коронавірус ввели по 24 квітня, і вже з 6-го обмежувальні заходи будуть посилювати у зв'язку з динамікою зараження - загальна кількість хворих з діагнозом COVID-19 у країні сьогодні досягла 942 осіб.

У Міністерстві юстиції України інформували, що у зв'язку з карантином було прийнято рішення обмежити прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, однак заяви про державну реєстрацію шлюбу, представлені до 13 березня, будуть реалізовані у певний час і за законом.

Як розповіла керівниця управління РАЦС Мін'юсту Ірина Дубиківська в ефірі одного з телеканалів, всього за час карантину в країні одружилися 4,5 тисяч пар, а кількість розірвання шлюбу склало 1,5 тисячі.

Найбільше одружувалися у Києві, у Харківській, Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.

Також Дубиківська уточнила, що з моменту введення карантину в органи РАЦС надійшло лише 53 заяви про розірвання шлюбу.

У РАЦСі додали, що українців зараз розводять через веб-портал, після чого пари можуть через кілька днів прийти і підписати заяву.

Як РАЦСи працюють в період карантину в Україні

Безпосередній прийом громадян в РАЦС здійснюється виключно з питань державної реєстрації народження, смерті та видачі архівних документів, необхідних для підтвердження при захороненні.

Як альтернативний спосіб реалізації прав у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадяни мають можливість не відвідуючи відповідні відділи подавати документи з питань одруження та розлучень і отримувати консультації через Інтернет з використанням веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану". Через вебпортал відділи державної реєстрації актів цивільного стану приймають заяви з накладенням кваліфікованого електронного підпису, документи, необхідні для відповідної процедури одруження чи розлучення, а також надаватимуть консультації.

Крім того, Міністерством юстиції успішно реалізується пілотний проект "Шлюб за добу". Звернувшись до організаторів цього сервісу, зареєструвати шлюб можна не чекаючи закінчення місячного терміну.

Гарячі лінії відділів РАЦС - за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, через карантин в Україні готуються нові жорсткі обмеження.