Українці повинні заплатити податок на авто: кому і скільки треба викласти

Українським автомобілістам нагадали про податок на транспортний засіб, що доведеться заплатити у 2021 році.

Мова йде про машини, яким не більше п'яти років, а їх вартість становить не менше 375 мінімальних зарплат, повідомляє auto-portal. На сьогодні це 2,25 млн гривень.

Такі вимоги озвучені у статті 267 Податкового кодексу України.

"Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) і середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року", - йдеться в нормативному акті.

При цьому вартість авто оцінюється Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Зараз в Україні всього 213 таких автомобілів.

Платнику податків повідомлення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються відповідним органом.

Якщо ж власник такого авто не заплатить податок протягом 60 днів, сума стягнення буде зростати. Якщо заплатити в перші 90 днів, то сума штрафу зростає на 10%, після 90 днів - на 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді ініціюють новий законопроєкт, що стосується штрафів для автомобілістів.

Крім того, повідомлялося, що водіям вантажівок і автобусів придумали нові штрафи.