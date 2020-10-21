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Українці в день виборів постраждають від потужної магнітної бурі: беріть з собою ліки!

Автор: Світлана Мащенко

Магнітна буря кінця жовтня затягнеться на кілька днів

Магнітна буря накриє Землю на цьому тижні і пік геошторма доведеться на день місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Українцям розповіли, що зробити, щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я.

Магнітною (геомагнітною бурею) називають обурення геомагнітного поля, яке триває від кількох годин до кількох діб. Бурі викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою планети.

Магнітосфера буде збудженою вже 22-23 жовтня, а 24-25 очікується магнітна буря, яка 26-го вже піде на спад.

Магнітні бурі у жовтні (фото: tesis.lebedev)

Вплив магнітних бур в першу чергу відчувають на собі люди, які страждають від метеозалежності (відчувають перепади погоди). Також небезпечні вони для "сердечників", гіпертоніків і гіпотоніків, літніх людей, і тих, хто страждає від хронічних хвороб.

Лікарі рекомендують у такі дні уникати стресів і мати при собі необхідні ліки. Емоційно нестабільним людям варто попросити сімейного лікаря виписати курс заспокійливих.

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Проте медики застерігають: не піддавайтеся панічним атакам і не придумуйте собі хвороби в ці дні.

Щоб мінімізувати негатив від магнітної бурі, пам'ятайте про правильне харчування і дотримуйтеся здорового способу життя. Від алкоголю, кави і міцного чаю в небезпечні дати краще відмовитися.

Пам'ятайте, що фізичні навантаження повинні бути помірними, але і день пролежати на дивані - не вихід. Вирушайте на пішу прогулянку, бажано ближче до природи, мисліть позитивно, а якщо є проблеми зі здоров'ям - беріть з собою ліки.

Зазначимо, що, на думку вчених, у найближчому майбутньому магнітні бурі будуть все частіше стрясати нашу планету. За даними астрофізиків, Сонце увійшло у 25-й цикл, через що його активність почала зростати. Піку наше світило досягне вже у 2025 році.

Цікаво, що день виборів запам'ятається не тільки головним болем через магнітну бурю, але і переведенням годинників на зимовий час. Українцям радять стежити за часом, щоб не прийти раніше до дільниці вранці і не запізнитися ввечері.

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