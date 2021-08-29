Українці до 31 серпня мають заплатити податок на нерухомість: скільки та які штрафи

Рахунки власникам нерухомості за "зайві" квадратні метри розсилали до 1 липня, а на їх оплату дається 60 днів, тобто до початку вересня.

У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується власникам будинків і квартир за 2020-й, виходячи з розміру встановленої тоді мінімальної заробітної плати - 4 723 гривень.

Розраховують податок на підставі відомостей Держреєстру прав на нерухоме майно.

У кожному регіоні ставку встановлює місцева влада, але за законом вона не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. У 2021 році максимальна сума - 70,8 гривні за квадратний метр.

Як розповіли у Державній податковій службі, база оподаткування об'єкта житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізособи зменшується:

Для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 "квадратів";

Для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. метрів;

Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податків квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх частин), -180 "квадратів".

Платити податок доведеться за кожен квадратний метр понад цю норму. Таке зменшення надається один раз на рік.

За прострочення оплати податку передбачений штраф:

Якщо не встигли заплатити податок до 31 серпня, то в розмірі 5% за перші 30 днів;

Якщо з оплатою податку затягнете більше, що сума пені збільшиться до 10%.

Керівник податкової служби Київської області Олена Виноградова в ефірі програми "Сніданок з 1+1" пояснила, як самостійно обчислити кількість метрів, за які треба платити.

"Беремо площу квартири, віднімаємо від неї пільгову площу, залишається та частина, яка повинна обкладатися податком на нерухомість", - говорить вона.

Пільгова площа квартири становить 60 "квадратів", приватного будинку - 120" квадратів", а якщо у власності і квартира і будинок, то загальний пільговий метраж - 180 квадратних метрів.

"Якщо будинок становить там 250 квадратних метрів і у нього два власники, то кожен з власників має право скористатися 120 квадратними метрами пільгової площі", - пояснила експерт.

Якщо власники нерухомості не отримали повідомлення про необхідність заплатити податок через невідповідність податкової адреси з фактичним місцем проживання, потрібно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації.