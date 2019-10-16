Українців чекає сюрприз з цінами на газ: що відомо

Ціна на газ в Україні знизиться вже в кінці жовтня і вартість блакитного палива буде менше на 4,9% порівняно з вереснем 2019 року. Зараз вартість тисячі кубометрів газу коштує 4 272,76 гривні (без урахування податків).

З квітня 2019 року ціна на газ для потреб населення та інших захищених споживачів знижена на 32%, інформують у прес-службі "Нафтогазу". Це сталося тому, що Кабінет міністрів прийняв постанову, яка буде діяти до кінця 2019 року.

У жовтні споживачі заплатять за газ за більш низькою і демократичною ціною. При цьому весь набутий газовий запас буде збережений на зимові місяці, коли планується збільшення регульованої ціни.

Українці будуть оплачувати газ за новою формулою (фото: РБК-Україна)

Якщо споживач не використовує за зимовий сезон весь передплачений обсяг, то йому повернуть залишок коштів. Крім того, у споживача є можливість розрахуватися за газ за рахунок зменшення свого газового запасу.

До речі, станом на жовтень побутові споживачі використовують лише 7% від загального обсягу свого відбору газу за опалювальний сезон.