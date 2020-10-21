Українців чекає рідкісна погодна аномалія: вже завтра

Погода в Україні принесе справжню аномалію в наступні два дні. Четвер і п'ятниця 22 і 23 жовтня стануть свого роду коротким "бабиним літом". Температура різко підвищиться по всій країні, буде сонячно, а з опадів - хіба тумани.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко в Facebook, завтра буде настільки тепло і приємно, що "можна прогуляти роботу і навчання".

22 жовтня повсюдно очікується +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Без дощів і з ранковими туманами.

"У Києві потеплішає до +17 градусів! Без опадів, красиво і затишно", - пише синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру показали свіжі карти погоди на найближчі два дні. І так - вони і справді можуть радувати око. Тепло, сонячно, без опадів.

Погода в Україні 22 і 23 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

А от з вихідних і до кінця жовтня українцям слід приготуватися до затяжного сезону холодів.

Крім того, синоптики дали не дуже втішний прогноз на листопад. В кінці осені на нас чекають перші морози, багато опадів і навіть сніг.

Також ми писали, що Землю в день виборів 25 жовтня накриє магнітна буря небаченої сили. Українцям розповіли, як вберегтися.