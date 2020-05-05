Українців чекає короткий робочий тиждень: з'явився календар

Вихідні у травні 2020 будуть найбільш тривалим, і українців чекає ще один короткий робочий тиждень, пов'язаний зі святкуванням 9 травня - Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Оскільки 9 травня - це субота, то наступний за ним понеділок, 11 травня, також буде вихідним днем. А от у п'ятницю, 8 числа, багато підприємств будуть працювати за графіком короткого дня.

Таким чином, в українців буде три вихідних дні поспіль - 9, 10 і 11 травня. А всього в травні цього року - 12 вихідних днів - навіть більше, ніж було в січні.

Вихідні у травні 2020 (колаж: РБК-Україна)

У цьому році українці проведуть травневі свята в умовах карантину, тому жодних заходів на 9 травня не буде. Та й від походу на шашлики краще в цей раз відмовитися.

А от з 11 травня українці зможуть сходити на манікюр, підстригтися, взяти кави на виніс і навіть посидіти на літньому майданчику улюбленого ресторанчика.

Зазначимо, що раніше в Українському інституті національної пам'яті хотіли відмовитися від вихідного дня на 9 травня, і перенести його на 8 число, але останнім часом це питання не обговорюється. 8 травня українці відзначать День пам'яті та примирення, він пов'язаний з ратифікацією акта про капітуляцію німецьких військ у 1945 році, але вихідного у цей день немає.

Раніше ми писали, що росіяни епічно осоромилися з привітанням з Днем перемоги, розмістивши постер із солдатом, що воював на стороні нацистів.