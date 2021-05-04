Українців чекає ще один короткий робочий тиждень: коли планувати пікнік

Чотириденний робочий тиждень триватиме з вівторка, 11 травня, до п'ятниці, 14 травня.

Триденні вихідні - з 8 по 10 травня - пов'язані з перенесенням недільного вихідного, 9 травня, на понеділок (за законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого).

Нагадаємо, що попередній короткий робочий тиждень якраз закінчився у вівторок. У зв'язку зі святкуванням Великодня 2021 українці відпочивали з 1 по 4 травня.



Коли наступний скорочений робочий тиждень?

Наступного разу скорочений-чотириденний-робочий тиждень очікує нас в середині червня: вихідний день в неділю, 20 червня, буде перенесений на понеділок, 21 червня.

Саме на 20 червня припаде святкування великого православного свята Святої Трійці.

Додамо, що згідно з постановою Кабміну в 2021 році працівники, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, відпрацьовуватимуть перенесені робочі дні в суботу, 28 серпня (за понеділок, 23 серпня) і в суботу, 23 жовтня (за п'ятницю, 15 жовтня).

Всього ж у 2021 році в Україні з 365 календарних днів робочі - всього 250.