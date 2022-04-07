Українців під час війни звільнили від ще одного податку: за що можна не платити

Нова норма поширюється на 2021 рік (за нього ж потрібно було заплатити до 1 липня 2022 року), а також на поточний 2022 рік. Тобто, до 1 липня 2023 року. Виходить українці звільнені від його сплати на цілих два роки.

Як пояснив ТСН експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко, українці фактично можуть не платити за житло, що зруйнувалося в період воєнного стану.

Крім житлової нерухомості, можна тепер не платити податок також на комерційні та інші приміщення.

Експерт вважає, що завдяки таким податковим послабленням хоч і скоротиться надходження до бюджету, але також це допоможе стимулювати повернення українського бізнесу до роботи і підтримку економіки країни саме тоді, коли цього потрібно найбільше.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року була підвищена ставка податку на нерухомість. Вона мала становити 97,50 грн. за 1 квадратний метр оподатковуваної бази.