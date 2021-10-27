Для українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифи

В Україні газопостачальні компанії оновили ціни на "блакитне паливо" для населення, і станом на 27 жовтня відразу сім постачальників в різних областях знизили цінники. Здешевленню річного тарифу сприяло втручання НАК "Нафтогаз України".
Про це передає профільне видання "ГазПравда".
Таким чином рейтинг вигідних пропозицій від компаній змінився. Зараз він починається з ціни 7,799 гривні за кубометр.
Додамо, що для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) - ціна залишається така ж - 7,96 гривні за кубометр, як і було в жовтні.
Решта компаній виставили річні цінники від 7,98 до 13,5 гривні за кубометр.
У більшості випадків вартість не перевищує 9 гривень.
Найбільше за газ просять "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" - по 13,5 гривні за кубометр.
"Найменша знижка на кубометрі склала 48 копійок, а найбільша досягла 2 гривень. Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України", - зазначила начальник Центру правової підтримки споживачів газу Юлія Чеберяк.
Так, з жовтня практично весь сегмент поставок газу населенню працює у складі балансуючої групи "Нафтогазу", купуючи газ у НАК за однаковою ціною - 7,42 гривні за кубометр. Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть по травень 2022-го.
Ось як змінилися тарифи на газ для українців з 27 жовтня:
Українські газопостачальні компанії змінили ціни на газ для споживачів (фото: gazpravda.com.ua)
Нагадаємо, що в Україні облгази збираються підвищити плату за доставку газу в середньому в 3 рази.
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