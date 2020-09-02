Українців лякають перепадом температури до 15 градусів: синоптики показали карту погоди

Погода в Україні завтра, 3 вересня, принесе різкий перепад температур по країні. Якщо на Заході очікується від +20 вдень, то Південь пектиме до аномальних +36 градусів. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Діденко в Facebook пише, що в Україну йде пора під назвою "кисло-солодка" через такий контраст температурних показників.

"На Сході, Півдні, в більшості центральних областей утримається спека, +30+36 градусів. На Півночі вже кусатися буде менше, +26+29 градусів, хіба на Сумщині ще попече", - пише синоптик.

А ось Захід буде під впливом свіжого повітря - від +20 до +26 градусів. А вранці і ввечері Наталка Діденко і зовсім рекомендує жителям регіону виходити на вулицю в "тоненьких пуховичках"

А ось на Заході повітря явно свіже, передбачається +20+26 градусів, а вранці, ввечері взагалі повіватиме тепліше флісами, плащами і навіть тоненькими пуховичками.

"Дощі можливі місцями в західних областях, ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини", - додала синоптик і уточнила, що на решті території буде сухо.

У Києві 3 вересня опади малоймовірні. Спека трохи осяде, максимум у столиці очікується +27+28 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, яка буде завтра по країні температура і де пройдуть опади.

Погода в Україні 3 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що кліматологи підвели підсумки сухого і жаркого серпня в Києві.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз погоди в Україні і тепер вважають, що осінь і зима будуть аномальними.