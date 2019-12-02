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Українців просять про допомогу: на Донбасі волонтера побили до коми (фото)

STYLERПотрібна допомога    02.12.2019 - 08:14
Українців просять про допомогу: на Донбасі волонтера побили до коми (фото)
У Бахмуті побили волонтера Артема Мирошниченка (Фото: facebook.com/mirartem)

Волонтер і активіст Артем Мирошниченко допомагав українській армії від самого початку війни

Українців просять допомогти волонтеру і активіста, якого жорстоко побили в Бахмуті Донецької області. 36-річний Артем Мирошниченко після нападу госпіталізований у важкому стані та знаходяться в комі. Про це повідомив брат потерпілого Сергій Мирошниченко на своїй сторінці в Facebook.

Медики утримуються від прогнозів. Волонтеру вже зробили складну операцію і зараз стан розцінюється як важкий.

Українців просять про допомогу: на Донбасі волонтера побили до коми (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко був побитий в Бахмуті (Фото: facebook.com/mirartem)

Сергій розповів, що на його брата напали невідомі вечором 29 листопада.

В мережі пишуть, що поліція вже з'ясувала особи зловмисників та затримали їх. Втім, правоохоронці поки що офіційної заяви не зробили. Повідомляється, що 2 грудня вони проведуть щодо інциденту прес-конференцію в Бахмутському відділі поліції.

Також для всіх бажаючих надати матеріальну допомогу на лікування волонтера опубліковано номер банківської картки: ПриватБанк 5168757356923427.

Українців просять про допомогу: на Донбасі волонтера побили до коми (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко (Фото: facebook.com/mirartem)

Сергій ввечері 1 грудня розповів, що вже отримав від небайдужих громадян 26 тисяч, з яких зняв 16 тисяч та передав батькам.

Українців просять про допомогу: на Донбасі волонтера побили до коми (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко був побитий в Бахмуті (Фото: скрін facebook.com/studiosptua)

Він уточнив, що брата Артема після нападу виявили біля будинку сусіди, передають "Факти". У активіста був перелом склепіння черепа.

"Ми з Артемом з самого початку війни допомагали українській армії. Коли місто було окуповане, допомагали військовим інформацією про ворога, а по ночах зривали з будівель прапори "ДНР" і розфарбовували дерева в синьо-жовті кольори, щоб всі бачили, що в Бахмуті не вбили Україну, і людям було легше чекати на звільнення", - розповів він.

Українців просять про допомогу: на Донбасі волонтера побили до коми (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко потребує допомоги після побиття - активіст в комі (Фото: facebook.com/mirartem)

Користувачі мережі бажають волонтеру якнайшвидшого одужання і моляться за нього.

Українців просять про допомогу: на Донбасі волонтера побили до коми (фото)

Скрін коментарів: facebook.com/studiosptua

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