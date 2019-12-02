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Украинцев просят о помощи: на Донбассе волонтера избили до комы (фото)

STYLERНужна помощь    02.12.2019 - 08:14
Украинцев просят о помощи: на Донбассе волонтера избили до комы (фото)
В Бахмуте избили волонтера Артема Мирошниченко (Фото: facebook.com/mirartem)

Волонтер и активист Артем Мирошниченко помогал украинской армии с самого начала войны

Украинцев просят помочь волонтеру и активисту, которого жестоко избили в Бахмуте Донецкой области. 36-летний Артем Мирошниченко после нападения госпитализирован в тяжелом состоянии и находятся в коме. Об этом сообщил брат потерпевшего Сергей Мирошниченко на своей странице в Facebook.

Медики воздерживаются от прогнозов. Волонтеру уже сделали сложную операцию и состояние сейчас расценивается, как тяжелое.

Украинцев просят о помощи: на Донбассе волонтера избили до комы (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко был избит в Бахмуте (Фото: facebook.com/mirartem)

Сегрей рассказал, что на его брата напали неизвестные вечером 29 ноября.

В сети пишут, что полиция уже выяснила личности злоумышленников и задержала их. Впрочем, правоохранители пока официального заявления не сделали. Сообщается, что 2 декабря они проведут относительно инцидента пресс-конференцию в Бахмутском отделе полиции.

Также для всех желающих оказать материальную помощь на лечение волонтера опубликован номер банковской карточки: ПриватБанк 5168757356923427.

Украинцев просят о помощи: на Донбассе волонтера избили до комы (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко (Фото: facebook.com/mirartem)

Сергей вечером 1 декабря рассказал, что уже получил от неравнодушных граждан 26 тысяч, из которых снял 16 тысяч и передал родителям.

Украинцев просят о помощи: на Донбассе волонтера избили до комы (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко был избит в Бахмуте (Фото: скрин facebook.com/studiosptua)

Он уточнил, что брата Артема после нападения обнаружили возле дома соседи, передают "Факты". У активиста был перелом свода черепа.

"Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии. Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий флаги "ДНР" и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета, чтобы все видели, что в Бахмуте не убили Украину, и людям было легче ждать освобождения", - рассказал он.

Украинцев просят о помощи: на Донбассе волонтера избили до комы (фото)

Волонтер Артем Мирошниченко нуждается в помощи после избиения - активист в коме (Фото: facebook.com/mirartem)

Пользователи сети желают волонтеру скорейшего выздоровления и молятся за него.

Украинцев просят о помощи: на Донбассе волонтера избили до комы (фото)

Скрин комментариев: facebook.com/studiosptua

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