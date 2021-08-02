Українців попередили про можливу "кризу ушпиталень" восени: що це значить

"Коли ми говоримо про екстрену вакцинацію, ми повинні розуміти, куди спрямувати увагу в першу чергу. Сьогодні в нас спущені в регіони певні нормативи з вакцинації, які накручуються туристичними вакцинаціями - тими, хто хоче щепитись, щоб кудись поїхати. Немає вимоги, скільки має бути з цієї кількості планового провакцинованого населення людей похилого віку, критичних груп населення. Немає правильно розставлених пріоритетів", - сказала у ефірі екс-очільниця МОЗ.

На її думку, саме такий підхід може привести до кризи ушпиталень восени.

"На сьогодні в Ізраїлі і США, де люди давно почали вакцинацію, є певний зріз захворюваності, але більш як у 99% це легка форма перебігу хвороби. У нас ніби зростає вакцинація, але в першу чергу не тих, кого потрібно. Тож ми восени побачимо жахливу картину, коли ми будемо на рівні з іншими країнами по кількості хворих, але по рівню госпіталізації в нас буде набагато гірша ситуація", - зазначила Скалецька

Також вона спрогнозувала, яких наступних кроків можна чекати від МОЗу.

"Масова обов’язковість вакцинації має бути останнім кроком влади, але для певних професій, для виконання певної роботи в нас допускається встановлення додаткових профілактичних щеплень в разі необхідності для припинення поширення інфекційних захворювань. Тому такого рішення від головного санітарного лікаря і від МОЗу ми можемо очікувати найближчим часом", - резюмувала експерт.