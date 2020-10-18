Українців попередили про небезпечні акції: як працюють

Українцям пропонують брати участь у небезпечних акціях. Схема полягає в тому, що "представники магазину" пропонують великий виграш, але забрати його можна тільки після покупки товару. Вони відправляють смс-повідомлення про те, що власник номера став переможцем акції й надалі намагаються змусити зробити покупку. При цьому "продавці" володіють не тільки номером, але і ПІБ потенційної жертви. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

В СМС повідомляють: карта активована, на ній 370 тис. грн, терміново зателефонуйте. За вказаним номером відповіла дівчина, яка представилася "Алла". На тлі лунає дитячий плач. Дівчина відразу ж просить назвати код з СМС і повідомляє: "Вам надано статус переможця! Як вам зручніше отримати приз, кур'єром або на карту?".

Українцям пропонують брати участь в небезпечній акції (скріншот смс)

Згодом виявляється, що документи з можливістю отримати приз будуть надані після покупки. Так, жертвам, приміром, пропонують придбати портативну музичну колонку jbl mini 3. Її вартість в "компанії" становить 799 гривень. Шахраї запевняють, що отримати приз можна буде відразу після покупки. Однак на питання, що таке призові документи й чи гарантоване отримання призу, дівчина повторила завчену і вже кілька разів озвучену фразу "вам надано статус переможця, в призових документах, які прийдуть після оплати, буде вказана вся інформація".

Варто відзначити, що в магазинах вартість такої колонки в середньому становить 218 гривень. В надії отримати "приз" можна переплатити 581 грн.

Вартість аналогічного товару в іншому магазині

У "Родинного клубу" є свій сайт. Виявляється, щоб взяти участь в акції, не потрібно чекати "особливого СМС", можна заповнити заявку онлайн. В одному з розділів сайту заховані умови акції: відскановані сторінки документа. Згідно з ним, "статус переможця" означає, що ви отримали інформаційні матеріали. Тобто переможець кожен, кому розкажуть про акцію.

Згідно з умовами конкурсу, серед усіх, хто придбав товари у "Родинному клубі", вибирають "головного" переможця. Це відбувається "на розсуд Організатора". Більш того, згідно з умовами, приз за певних обставин взагалі можуть нікому не дати, і ніхто не понесе за це жодної відповідальності.

Умови конкурсу

Нагадаємо, що раніше шахрай вкрав гроші на лікування хворої дівчинки. Дії цинічного зловмисника призвели до трагедії - через брак коштів на необхідну медичну допомогу дитина померла.

Також повідомлялося, що була розкрита абсолютно нова схема шахрайства в Україні, і аферисти почали обманювати громадян за допомогою QR-кодів.