Українців попередили про небезпеки, через які новорічна ніч може стати трагедією

Новий рік завжди асоціюється із веселощами, сміхом і радістю. Проте інколи через нехтування елементарними правилами безпеки трапляються нещасні випадки, нерідко навіть летальні.

Видання Ukr.Media наводить, п'ять небезпек, які чатують на кожного у святковий період.

Отримати опіки рук та обличчя, а інколи та залишитися без частини тіла, є ризик через необережне поводження з салютами, петардами й іншою піротехнікою. Перед покупкою таку новорічну забавку слід ретельно вивчити. Крім того, піротехніку в жодному разі не можна давати дітям, людям напідпитку і бути самому вкрай уважним.

Зловживання алкоголем - друга небезпека, яка чатує під час святкування. Для того, щоб не трапилося неприємностей, потрібно розрахувати своє ідеальне дозування.

Також знати міру потрібно із їжею. Багато з'їдених жарених і солодких страв може негативно позначитися на самопочутті. Тому фахівці радять не переїдати і бути обачним і салатами, котрі швидко псуються. Адже це додатковий ризик харчового отруєння.

Крім того, до трагедії може призвести прогулянка нетверезим. Пройтися по вулиці можна недовго і не самому, але запускати феєрверки, кататися з гірки або на ковзанах, категорично заборонено, оскільки такі розваги можуть закінчитися травмами.

Джерелом небезпеки, особливо для малечі, є новорічні гірлянди й інші іграшки. Рекомендується вішати скляні прикраси в найнедоступніші місця на ялинці. Так, якщо вдома маєте дитину, прикраси зі скла на ялинку краще не вішати або не дозволяти своїм чадам бавитися з ними.

Бути обережним треба й із гірляндами. Для того, щоб уникнути закорочення, треба оглядати цілісність лампочок і проводів. Ілюмінацію слід тримати якомога далі від маленьких дітей і домашніх тварин, які можуть перекусити дроти.

Нагадаємо, українцям назвали важливі правила про те, як не заразитися COVID-19 під час святкування Нового року.

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