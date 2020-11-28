Українців попередили про шахраїв у Telegram, які пишуть від імені друзів

В Україні активізувалися онлайн-шахраї, які різними способами намагаються поцупити гроші громадян. Нову схему зловмисники вигадали в Telegram, де надсилають повідомлення із проханням матеріальної допомоги з вашого акаунту.

Про шахрайську схему детально розповіли у Міністерстві внутрішніх справ, де також попередили українців бути вкрай уважними, коли їм надходять смс із проханням позичити кошти. Так, шахраї використовують месенджер Telegram і зі сторінки жертви пишуть друзям. Єдиний нюанс - реальне фото людини збігається, однак, номер приховано. У повідомленнях зловмисники просять дати в борг гроші.

У МВС склали список порад, як не стати жертвою шахраїв. І передусім, правоохоронці радять встановити у месенджерах подвійну аутентифікацію.

Не менш важливо, якщо надійшло подібне повідомлення, особисто зателефонувати людині і впевнитися, що саме вона просить допомоги.

Крім того, в жодному разі на незнайомих сайтах не можна надавати особисті дані, зокрема: паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль. Подібні речі можна вказувати тільки на офіційних сайтах. Теж не варто користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей.

"Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями", - кажуть у МВС.

Також під час покупок в Інтернеті краще не робити великих передплат. Варто скористатися накладеним платежем. У такому випадку клієнт може отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, силовики рекомендують, звернутися в поліцію, але потрібно зібрати всі докази факту шахрайства.

Водночас якщо є підозра, що сторінку "зламали", необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях.

Нагадаємо, ми писали про те, що аферисти знайшли нову схему вимагання через програми для смартфонів.

Також раніше повідомлялося, що в Україні з'явився новий різновид шахрайства за допомогою фейкових благодійних фондів.