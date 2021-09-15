Українців попередили про шахрайство з авто з Європи: афера на мільйони

Розрекламована фірма, що займалася доставкою та розмитненням автомобілів з Європи, обвела навколо пальця кілька сотень клієнтів. Працівники брали у довірливих людей передоплату, а потім просто зникали.

При цьому деякі люди продали свою стару машину, взяли кредит і віддали гроші шахраям.

За словами киянки Світлани Генералової, вона хотіла придбати авто з Європи і звернулася в компанію, яка цим нібито займалася. Жінку попросили внести передоплату в розмірі 30% від вартості розмитненого авто. Вона переслала гроші (2300 доларів) і тепер залишилася без машини і з боргами.

При цьому жінка не єдина, кого вдалося обдурити шахраям. Наприклад, Сергій Титаренко віддав аферистам понад 250 тисяч гривень. Йому обіцяли доставити автомобіль через місяць, але потім просто перестали відповідати на телефонні дзвінки.

Чоловік розповів, що фізично він з представниками цієї компанії не бачився. Все спілкування відбувалося в телефонному режимі, в вайбері.

Постраждалі кажуть, що договір про купівлю авто їм передавали поштою. Вони підписували їх, фотографували і висилали співробітникам компанії. У деяких просили ще додаткові гроші перед розмитненням авто. Також вимагали зробити довіреність на особу, яка виконуватиме всі ці завдання замість клієнта.

Ошукані клієнти компанії почали об'єднаються, і по всій країні їх нарахували близько 200 осіб. Всього аферисти зібрали з людей приблизно 20 мільйонів гривень.

Українців попередили про шахрайство з авто з Європи (відео: YouTube)