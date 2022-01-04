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Хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії

Автор: Тетяна Самарук

Пенсії в Україні можна отримувати раніше, тому що що страховий стаж в деяких випадках можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні виплат.

Про це йдеться у змінах до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Так, зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

  • протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров’я;
  • психіатричних закладах охорони здоров’я;
  • відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи хворі на СНІД;
  • інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я.

Окрім того, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих закладах до 1 січня 2004 року, то у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж.

А після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Таким чином, робота медичних працівників у венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють з даними хворими, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. Зокрема, для цього потрібно до управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медустанови.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, коли і як перерахують пенсії працюючим пенсіонерам.

Також ми писали, що названо головну умову дострокового виходу на пенсію.

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