Хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії

Так, зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров’я;

психіатричних закладах охорони здоров’я;

відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи хворі на СНІД;

інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я.

Окрім того, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих закладах до 1 січня 2004 року, то у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж.

А після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Таким чином, робота медичних працівників у венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють з даними хворими, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. Зокрема, для цього потрібно до управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медустанови.