Хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії

Пенсії в Україні можна отримувати раніше, тому що що страховий стаж в деяких випадках можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні виплат.
Про це йдеться у змінах до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Так, зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:
Окрім того, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих закладах до 1 січня 2004 року, то у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж.
А після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.
Таким чином, робота медичних працівників у венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють з даними хворими, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. Зокрема, для цього потрібно до управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медустанови.
Раніше ми повідомляли, що стало відомо, коли і як перерахують пенсії працюючим пенсіонерам.
Також ми писали, що названо головну умову дострокового виходу на пенсію.