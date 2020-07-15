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Для українців відкрила небо ще одна курортна країна

 

Мальдівські острови відкрилися для українських туристів

Для українців відкрилася ще одна країна для туризму. Це Мальдівські острови. Тепер наші співгромадяни можуть полетіти відпочити в цей райський куточок світу.

Про це повідомляє міністерство туризму Республіки Мальдіви. Українським туристам до поїздки необхідно буде підтвердити бронь в готелі, на курорті або круїзному кораблі, який зареєстрований на сайті відомства

Незважаючи на карантин, українцям не треба пред'являти тест на коронавірус або проходити карантин. ПЛР-тест доведеться здати лише приїжджим з симптомами ГРВІ. Також наголошується, що по поверненню в Україну туристам не потрібно проходити двотижневу ізоляцію.

Є все ж деякі обмеження для туристів. Тепер переміщення по країні в різних готелях заборонено.

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"Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, місцеві органи охорони здоров'я можуть проводити вибіркове тестування, воно буде повністю безкоштовним для гостей. Всі дані будуть заноситися в медичну декларацію, яка оформляється одразу ж при в'їзді в країну.

Як ми раніше писали, туристів з України готові приймати вже 25 країн, але у деяких є обмеження.

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