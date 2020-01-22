Українців залишають у лікарнях довше, ніж треба: Супрун зробила різку заяву

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про практику залишати пацієнтів у лікарні заради заповнення ліжко-місць

Уляна Супрун розповіла, що в Україні пацієнтів необґрунтовано довго і без раціональних показань залишають у лікарнях. За словами колишньої керівниці МОЗ, часто це відбувається для створення "правильної" звітності, а не заради надання більш ефективної та якісної медичної допомоги.

Медик зазначила, що в Україні ліжко-місць на пацієнта втричі більше, ніж у країнах Євросоюзу.

"І це зовсім неефективна практика, що залишилась нам у спадок від совєцької системи через її планову економіку та декларативне проголошення здоров’я громадян як найвищої цінності держави", - наголосила вона на сторінці в Facebook.

Також Супрун навела як підтвердження результати дослідження BMJ Open, в якому вимірювали оцінку величини необґрунтованості госпіталізацій в двох регіонах України. Ось деякі ключові результати:

Дослідники аналізували показники госпіталізації у чотирьох відділеннях - загальної медицини, неврології, хірургії та кардіологічному відділенні.

У понад третині випадків - 38,1%, в центральній області, 38,7% у західному регіоні та 37,6% загалом госпіталізацій до лікарень були необґрунтованими.

Кожного сьомого пацієнта/ку, які лікувалися у відділенні медичного закладу, який надає спеціалізовану меддопомогу, можна було б лікувати без утримання в лікарні.

Більш ніж половина загальної кількості ліжко-днів (57,4%), проведених пацієнтами в лікарнях, були визнані необґрунтованими або безпідставно збільшеними за кількістю.

Частка зайвого перебування пацієнтів у різних відділеннях висока, але найбільш зайвим виявилося лікування у відділенні загальної медицини (64,6%).

В інших відділеннях, які досліджували, показники дещо нижчі: у кардіології (51,2%), неврології (54,6%) та хірургії (52,4%). Цифри в дужках - показник, що зображає відсоток від усіх ліжок у відділенні.

"Тобто більше ніж половину пацієнтів у кожному випадку залишали у лікарні, аби просто зайняти ліжко", - пише Супрун.

Експерти спробували пояснити ситуацію такими можливими причинами, як утримання пацієнтів у лікарні через відсутність інших способів доглядати за ними після закінчення лікування, а також перебільшення тяжкості стану пацієнтів.

"Таке "лікування" неефективне для пацієнтів та нераціональне для самої системи. Наступний етап трансформації системи охорони здоров'я, яке стартує з квітня 2020 року, має змінити такий підхід", - пише Супрун.

Медик вважає, що змінена модель фінансування і статус закладу дозволить стимулювати ефективну роботу медиків без прив'язок до будь-яких тарифних сіток. Фінансування, яке стане отримувати заклад, не буде залежати від кількості ліжок та статистики їх заповнення.

Також Супрун переконана, що зміни запрацюють, коли "гроші підуть за пацієнтом" за конкретні гарантовані державою послуги, як це вже сталося на рівні сімейної медицини.

"Людину лікує лікар, який має належне обладнання, знання та навички, а не ліжко у лікарні", - пише вона.