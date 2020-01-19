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Як уникнути акушерського насильства при пологах: Супрун поділилася важливими рекомендаціями

STYLERЖиття    19.01.2020 - 12:29
Як уникнути акушерського насильства при пологах: Супрун поділилася важливими рекомендаціями
Акушерська насильство при пологах - що робити

Експерт нагадує, що дії акушерів чи акушерок проти волі породіллі є порушенням

Дії акушерів чи акушерок проти волі породіллі називається акушерським насильством. Як діяти в подібній ситуації і які права має породілля, розповіла Уляна Супрун в соціальній мережі Facebook.

Cупрун нагадує, що кожен сам приймає рішення як, де, з ким і коли народжувати. Лікар має право дати пораду, проте не повинен чинити тиску.

Вагітна жінка і породілля має право:

  • Самостійно вибирати лікаря, пологовий будинок, спосіб проведення пологів (і пов'язані з цим ризики).
  • Знати про запланований перебіг пологів, права під час операції і медичних втручань, на які мають право лікарі.
  • Знати, які медикаменти призначають і медичні маніпуляції їй планують робити, з якою метою і наслідками для неї і майбутньої дитини.
  • Прийти на пологи з двома людьми - батьком, партнером або партнеркою, подругою або матір'ю. Жінка має право на ту психологічну підтримку, яку хоче.
  • Включити музику, прийняти душ, поїсти або випити води, щоб послабити біль від сутичок. Самостійно вибирати положення тіла для пологів та місце пологів - вдома чи в лікарні.

Якщо Ви все ж стали жертвою акушерського насильства, то варто поділитися своїм досвідом з близькими, щоб пережити травму, адже замовчування може привести до післяпологової депресії.

Супрун нагадує, що три роки тому Україна приєдналася до світового руху проти акушерського насильства "Революція троянд". За хештегом #StopObstetricViolence і # годімовчаті можна знайти історії породіль, які постраждали від нього.

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