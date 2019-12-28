Можна з антибіотиками: Супрун шокувала новими фактами про алкоголь

Уляна Супрун розповіла про алкоголь (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун повідомила, наскільки шкідливі алкогольні напої

Уляна Супрун розповіла нові факти про алкоголь перед новорічними застіллями, які незабаром розпочнуться в Україні. Екс в. о. міністра охорони здоров'я нагадала, що алкоголь шкідливий, він викликає онкологічні захворювання, а також зазначила, що безпечної дози спиртного абсолютно не існує. Про це медик написала на своїй Facebook-сторінці.

Факти про алкоголь: