Українців у жовтні чекають додаткові вихідні: скільки відпочиватимемо

У жовтні 2021 року українці відпочиватимуть більше та отримають додаткові вихідні дні й довгий уїк-енд. Один з цих днів доведеться потім відпрацювати в суботу.

Які дні будуть у жовтні 2021 року вихідними та скільки відпочиватимемо – читайте в матеріалі нижче.

Додатковий вихідний українці отримають на свято Дня захисника України, 14 жовтня. Це свято у 2021 році випадає на четвер, тому наступна за ним п'ятниця стане також вихідним днем. Таким чином українці отримають чотири вихідні дні поспіль - 14, 15, 16 і 17 Жовтня.

П'ятницю, 15 жовтня, доведеться потім відпрацювати наступної суботи. Тому, жителі України після тривалих вихідних отримають довгий робочий тиждень - з 18 по 23 жовтня.

У жовтні 31 один календарний день, з них 20 днів будуть робочими, а 11 днів – вихідними. Напередодні свята Дня захисника України, в середу, 13 жовтня, робочий день буде коротшим на одну годину.

Вихідними днями в жовтні 2021 року будуть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 і 31 число.

Варто відзначити, що у 2022 році українці зможуть отримати затяжні вихідні дні двічі. Однак за додатковий відпочинок доведеться відпрацювати суботами.

Довгі вихідні дні заплановані в березні - 5, 6, 7, 8 числа, з відпрацюванням 12 березня. А також на День Конституції - 25, 26, 27 і 28 червня, з відпрацюванням 2 липня.