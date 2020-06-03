Українців без газових лічильників хочуть позбавляти субсидії: подробиці

В Україні планують відмовляти в наданні субсидії на комуналку громадянам, які не встановлять лічильники на газ. Також у міністерстві енергетики та вугільної промисловості пропонують підвищити норматив споживання "блакитного палива".

Чиновники вважають, що норматив є заниженими, а нововведення таким чином спонукатиме громадян встановити лічильники та оплачувати саме спожитий газ. Про це передає "Обозреватель".

Також ініціатива передбачає оплату за газ по вищому тарифу, якщо відключають гарячу воду.

Вказується наступний приклад, коли в літню пору сім'я з 3 осіб має платити без лічильника за 15,6 "кубів" газу, або приблизно по 3,9 кубометра на тиждень.

"Коли в районі, де живе ця сім'я, будуть проводити гідравлічне випробування, норматив на людину в місяць підвищать до 7,1 кубометра через відсутність гарячої води (взимку - до 12 кубометрів). Тобто за тиждень доведеться платити за 5,3 кубометра, а в сумі за місяць, в якому проводять гідравлічне випробування, потрібно буде заплатити за "зайві" 2,8 кубометра газу", - йдеться в матеріалі.

На думку експерта у сфері ЖКГ Анатолія Копчуна, нормативи споживання газу насправді слід переглядати, однак тільки після того, як у всіх громадян буде можливість отримати лічильник, вартість якого закладена в тарифі.

Фахівець обурюється, що якщо ми платимо за лічильник в тарифі на газ, то тепер повинні ще й переплачувати, тому що нам не встановили цей лічильник.

"У чому тут логіка для споживачів? Нормативи потрібно підвищувати, не сперечаюся. Але де усереднений аналіз споживання від Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг? Нам хтось показав розрахунки? Чому в постанові посилаються на оцінки зацікавленої сторони (постачальника) - велике питання", - зазначає він.

Раніше ми публікували інструкцію, як отримати субсидію безробітним українцям.

Нагадаємо також, що у Києві знижка на оплату комуналки буде діяти до кінця карантину.