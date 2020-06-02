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Як отримати субсидію безробітним українцям: опублікована інструкція

STYLERЖиття    02.06.2020 - 11:55
Як отримати субсидію безробітним українцям: опублікована інструкція
Як отримати субсидію безробітним (колаж РБК-Україна)

Безробітні можуть звертатися за допомогою по субсидії в органи соцзахисту поштою

В Україні на період карантину безробітні люди теж можуть отримати субсидію. Всі, хто втратив роботу і перебував на обліку в Центрі зайнятості, тепер можуть звернутися в орган захисту населення і розраховувати на допомогу від держави на оплату комунальних послуг.

Безробітні українці можуть звернутися в органи соцзахисту поштою, особисто або за допомогою офіційного сайту. При цьому при розрахунку субсидії в дохід буде додано виключно розмір допомоги по безробіттю. Про це повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

"У березні було прийнято відповідне рішення уряду під модифікацію під цю проблем. У загальному випадку ми брали доходи за попередні шість місяців, коли чоловік працював і отримував дохід. Враховуючи, що в березні і квітні люди масово втратили роботу, то ми обнулили їх доходи до цього моменту". - сказав Музиченко.

Для громадян, які в період карантину втратили роботу і зареєструвалися безробітними, враховуються виключно поточні доходи у вигляді допомоги по безробіттю. Доходи, які виходили раніше, не враховуються.

Також потрібно згадати, що отримання "карантинної тисячі" пенсіонерами не вплине на отримання субсидії. Вона все одно повинна бути.

Як ми раніше писали, у Києві знижка на оплату комуналки буде діяти до кінця карантину.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України субсідії
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