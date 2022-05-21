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Українцям на вокзалах видаватимуть гроші: хто їх зможе отримати

Фото: біженці зможуть отримувати допомогу прямо на вокзалі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українці, які втекли із зон бойових дій, можуть прямо в поїзді можуть оформити заяву на проживання, а на вокзалі вони зможуть отримати гроші і відразу вселитися в житло. Це проект допомоги уряду, Укрзалізниці та Укрпошти.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Як буде діяти схема

"Укрзалізниця" передає дані зі своїх евакуаційних рейсів колегам з "Укрпошти". Своєю чергою співробітники інформують пункти видачі готівки на вокзалі.

Першим бере участь у проекті вокзал Львова, потім уряд сподівається розширити перелік.

Відомості про виплати грошової допомоги співробітники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних поїздів. Рахуються як дорослі, так і діти.

Відзначимо, що програма розрахована на тих, хто наражає своє життя на небезпеку кожен день, але не наважується виїхати, думаючи, що нікому тут не потрібен.

"Ми не словами, а справами підтверджуємо, що "потрібні" — люди відразу отримують "живі" підйомні гроші". До того ж в поїзді подаються заявки на розміщення, а після прибуття — чекають представники місцевої влади з транспортом, щоб відразу відвезти на поселення", - розповів Перцовський.

Зазначимо, що за останню добу з лінії вогню на Донбасі виїхали 400 осіб. До цього протягом останніх тижнів денний показник був у межах 100-150 осіб.

Нагадаємо, що людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю і 2000 гривень на кожну людину старше 18 років.

Читайте також, хто з українців може розраховувати допомогу від 2200 до 2500 гривень.

Також ми повідомляли, що, пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисячі гривень.

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