Українцям збільшать мінімалку: на скільки зросте рівень зарплати

В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень з 1 вересня - нардепи на позачерговому засіданні Верховної Ради 25 серпня планують ухвалити відповідний законопроект №3963 авторства президента Володимира Зеленського.

На думку економічного експерта Андрія Блінова, збільшення "мінімалки" не призведе до розширення дефіциту бюджету і не стане відчутним у перший місяць осені. Про це передає "Слово і діло".

Фахівець зазначив, що в суспільстві підвищення мінімальної заробітної плати пов'язують саме з майбутніми місцевими виборами. Водночас нинішнє зростання виплат є лише одним із кроків, і за планами уряду всього протягом півріччя заробітна плата збільшиться ще двічі - спочатку до 6 тисяч гривень і потім до 6,5 тисячі.

Експерт вважає, що сума "мінімалки" у 5 тисяч гривень "не настільки велика, щоб щось принципово змінювати".

"Тим більше і в уряді кажуть, що заощадження певною мірою відбувається за рахунок менших витрат на обслуговування боргу, через обмінний курс, через проведену операцію з часткового рефінансування боргу на ринку євробондів і тому подібне", - говорить Блінов.

Також він додав, що збільшення "мінімалки" не збільшить дефіцит бюджету.

"Виплата соціальних платежів прив'язана не до мінімальних зарплат, а до прожиткових мінімумів різних категорій населення. Відповідно, чи будуть переглянуті прожиткові мінімуми в тих пропорціях, щоб збільшилася мінімальна зарплата - відповіді немає", - зазначив фінансовий експерт.

Раніше експерт поділився несподіваним прогнозом про те, які зарплати чекають на українців у 2021 році.