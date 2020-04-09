Українцям дозволили не сповідатися і не причащатися: головні правила

Карантин в Україні через коронавірусну хворобу діє по 24 квітня, і перед Великодніми святами в МОЗ прогнозують пік заражень. Церкви та храми для парафіян не закривають, проте священики закликають віруючих дотримуватися обмежувальних заходів і дивитися богослужіння на Великдень вдома а режимі трансляції.

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) виступив із заявою і дозволив парафіянам до закінчення карантину не сповідатися і не причащатися. Також він дозволив не брати участь в недільних та святкових богослужіннях.

У своєму відеозверненні глава УГКЦ зазначив, що сповіді та причастя всі охочі зможуть зробити протягом місяця після зняття обмежувальних заходів у зв'язку з COVID-19.

"Навіть у таких обставинах наші віруючі приходять до священика і просять про святе причастя, то він не має морального права відмовити. Але я прошу вас - не наполягайте. У нинішніх обставинах прошу сповідатися тільки в небезпеці смерті. А святе причастя ми зможемо уділяти так, як це приписують сурові правила карантину", - заявив Святослав.

Крім того, він детально розповів, як українські греко-католики мають себе поводити в храмах під час Страсного тижня і Великодня. Так, якщо люди прийдуть до церкви, то вони повинні дотримуватися правил карантину так само, як і священики.

"Ми просимо, щоб у наших храмах священики здійснювали служби без віруючих, просимо бути їх у дворі, зберігаючи соціальну дистанцію та інші санітарні приписи", - сказав глава УГКЦ.

Під час причастя парафіяни повинні широко відкривати рот і не торкатися ними ложечки, адже "саме дихання теж може бути небезпечним". Після кожного причастя він попросив священиків ретельно дезінфікувати ложечку рушником, просоченим спиртом відповідної концентрації.

Святослав закликав на Великдень цього року не приносити до церкви на освячення вербу та великодні кошики.

"Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння", - наголосив глава УГКЦ.

Відео: Глава УГКЦ дозволив на період карантину не сповідатися і не причащатися

Раніше ми писали про те, що в Укрпошті запускають безкоштовну доставку освячених пасок у всі регіони країни. Паски можуть благословити і освятити предстоятелі ПЦУ митрополит Епіфаній та глава УГКЦ Святослав.