Українцям дозволять не платити за розмитнення авто: кому саме

В Україні за розмитнення автомобілів можна буде не платити - таке нововведення з пільгами стосується ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають I і II категорії інвалідності.

Так, "чорнобильцям" хочуть дати право на ввезення на митну територію України машин, з моменту випуску яких пройшло не більше 7 років, для власного користування із звільненням від оподаткування митними платежами.

Йдеться про законопроект №2277, який Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів порадив Верховній Раді схвалити за основу.

Важливо зазначити, що "чорнобильці" після безкоштовного розмитнення машин втрачають право на безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту в Україні.

У ініціативою вказується, що таким авто може користуватися як сам пільговик, так і члени його сім'ї (батьки, чоловік або дружина, діти, включаючи усиновлених). Нікому іншому передавати права на керування транспортним засобом не можна - хіба що за умови присутності власника.

"На думку авторів законопроєкту, запропоновані норми дозволять суттєво зменшити соціальну напругу в суспільстві, що викликана неможливістю з боку держави швидко забезпечити транспортними засобам безоплатно або на пільгових умовах осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій", - йдеться в документі

Додається, що законопроект потребує певного доопрацювання.

Раніше ми писали про те, що водіїв авто на іноземних номерах в Україні вирішили поки не штрафувати за порушення порядку ввезення транспорту, хоча для власників "євроблях" з 1 січня почали діяти підвищені штрафи за нерозмитнені машини. "Недоторканність" триватиме до ухвалення нардепами законів, які влаштують євробляхерів.