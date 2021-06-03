Українцям розсилають небезпечні віруси у спамі нібито від держорганів: як не стати жертвою шахраїв

Правоохоронці попередили про атаки кіберзлочинців, та розповіли про схему зловмисників.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня зафіксували різке збільшення звернень від громадян про отримання на "електронку" таких повідомлень.

"Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф", - навели правоохоронці приклад.

При цьому наголошується, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та Управління патрульної поліції в містах не розсилало. Такі загрозливі листи - справа рук злочинців.

Крім нібито відкриття кримінальних справ, в арсеналі шахраїв також розповіді про несплачені податки, про штрафування тощо, а приходити вони можуть і від імені інших держустанов.

Правоохоронці звернули увагу, що небезпечні листи містять додатки, при відкритті яких відбувається завантаження вірусного файлу на комп'ютер.

У поліції настійно закликали громадян в жодному разі не відкривати запаролені архіви та файли, що надходять на електронну пошту, і завжди звертати увагу на адресу відправника листа.