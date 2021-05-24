Хотіла продати диван, а залишилася без 20 тисяч: розкрита хитра схема шахраїв

Жінка з Вінниці стала жертвою кібершахраїв, залишившись без свого кредитного ліміту на карті. Причому вона всього лише хотіла продати свій диван через OLX. Як спрацювали аферисти, і що зробити, щоб не потрапити в подібну пастку - читайте нижче в нашому матеріалі.

Шахраї попросили жінку піти до банкомату

Олена Кудраш розповідає, що подала на OLX оголошення про продаж дивана. Покупці знайшлися швидко, з оголошеною нею вартістю погодилися, готові були платити. Тільки зручніше їм було зробити це через PrivatMoney.

Хоча Олена і є клієнтом ПриватБанку таким способом переказу вона ще не користувалася. "Покупці" запевнили жінку, що нічого складного в цьому немає: дайте номер карти і йдіть до банкомату, ми Вам все пояснимо.

Після того як Олена вставила картку в банкомат, їй по телефону розповіли, які кнопки тиснути. Нічого не підозрюючи, вона користувалася підказками і в підсумку їй навіть прийшли гроші на рахунок. І навіть більше, ніж було потрібно.

"Тепер-то я розумію, що їхні схеми настільки мудровані, що навіть не підозрюючи, я вводила не просто цифри, а змінювала пін-код своєї карти. Причому на той, який вони мені диктували, мій пін був уже обраний..."- каже жінка.

Їй прийшло 5300 гривень на карту, хоча диван коштував менше. Тоді, "покупці", пояснивши це помилкою бухгалтера, попросили перекинути різницю на поповнення мобільного.

"Коли я розблокувала Приват24, побачила, що хтось перевів 18 тисяч

Жінка каже, що певні підозри у неї все ж виникли. Олена спробувала зайти в Приват24, але він був заблокований. Для з'ясування обставин додаток рекомендував звернутися в банк. СМС-повідомлень про списання коштів або будь-які інші підозрілі операції з карткою не приходили, а тому жінка повернулася до цього питання тільки ввечері.

"Коли я розблокувала Приват24, то побачила, що з моєї кредитної на мою платіжну карту хтось перевів 18 тисяч гривень. А з неї вже на якусь іншу. Плюс ті кошти, які я закинула на мобільний рахунок шахраїв" - розповідає Олена.

Після звернення в банк, там розвели руками і порадили йти в поліцію. А в поліції посміялися, погодившись прийняти заяву лише наступного дня. Жінка розуміє, що гроші їй навряд чи повернуть, але хоче попередити інших про хитру схему шахраїв.

"Я розумію, що така не одна і що на нас хтось добре заробляє, але вдіяти нічого не змогла. Виходить, що я своїми руками допомогла шахраям. Просто вчасно не зрозуміла, що мене обманюють. Я дзвонила потім тим шахраям, але трубку знімали вже інші люди, які робили вигляд, що нічого не знають і ні до чого не причетні", - додала вона.