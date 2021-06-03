Украинцам рассылают опасные вирусы в спаме якобы от госорганов: как не стать жертвой мошенников

Правоохранители предупредили об атаках киберпреступников, и рассказали о схеме злоумышленников.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня зафиксировали резкое увеличение обращений от граждан о получении на "электронку" таких сообщений.

"Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф", - привели правоохранители пример.

При этом подчеркивается, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и Управления патрульной полиции в городах не рассылало. Такие угрожающие письма - дело рук преступников.

Кроме якобы открытия уголовных дел, в арсенале мошенников также рассказы о неуплаченных налогах, о штрафовании, прочее, а приходить они могут и от имени других госучреждений.

Правоохранители обратили внимание, что опасные письма содержат приложения, при открытии которых происходит загрузка вирусного файла на компьютер.

В полиции настоятельно призвали граждан ни в коем случае не открывать запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту, и всегда обращать внимание на адрес отправителя письма.