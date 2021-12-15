Українцям розповіли, як обрати безпечні іграшки на новорічну ялинку

Вже незабаром Новий рік-2022. Тому зараз українці активно купують новорічні ялинки, але не варто забувати про безпеку прикрас до святкового дерева. Зокрема, іграшки потрібно обирати за принципом безпечності, а не тільки для естетичної насолоди.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Як вибрати безпечні іграшки

Так, у ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, а саме фенол, свинець. До того ж вони небезпечні, особливо для дітей.

Зокрема, українцям радять передусім купувати іграшки в спеціалізованих магазинах. Також людей закликають надавати перевагу товарам українських виробників і з маркуванням державного стандарту, складу виробу, гарантійного терміну.

Окрім того, на стихійних ринках чи в переходах гарантії якості та захисту прав споживача клієнт не отримає. Варто перевіряти чи вказано на пакуванні виробник, склад виробу, чи є документи, які засвідчують якість і безпеку.

Як вибрати корисні новорічні іграшки (pixabay)

Зазначається, що фарба і блискітки на іграшці не мають обсипатися навіть від легкого тертя, а запах - не повинен бути різким.

"Якщо купуєте електричні прикраси й різну ілюмінацію, обов’язково перевіряйте сертифікати. Перевірте цілісність і склад конструкції: лампочки мають міцно триматися в гніздах, вилка і шнур надійно з’єднані, а виріб зроблений із вогнетривкого матеріалу, - попереджають у Центрі громадського здоров’я України.

Також потрібно попросити продавця увімкнути гірлянду, щоб перевірити чи не з’являється різкий запах, не сильно нагрівається. Важливо, аби потужність була до 65 Вт.

Як вибрати корисні новорічні іграшки (pixabay)