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Украинцам рассказали, как выбрать безопасные игрушки на новогоднюю елку

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Среда 15 декабря 2021 20:18
Украинцам рассказали, как выбрать безопасные игрушки на новогоднюю елку Как выбрать полезные новогодние игрушки (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Уже скоро Новый год-2022. Поэтому сейчас украинцы активно покупают новогодние елки, но не стоит забывать о безопасности украшений до праздничного дерева. В частности, игрушки нужно выбирать по принципу безопасности, а не только для эстетического наслаждения.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Как выбрать безопасные игрушки

Так, в елочных украшениях низкого качества могут содержаться токсичные вещества, а именно фенол, свинец. К тому же они опасны, особенно для детей.

В частности, украинцам советуют прежде всего покупать игрушки в специализированных магазинах. Также людей призывают отдавать предпочтение товарам украинских производителей и с маркировкой государственного стандарта, состава изделия, гарантийного срока.

Кроме того, на стихийных рынках или в переходах гарантии качества и защиты прав потребителя клиент не получит. Стоит проверять указан ли на упаковке производитель, состав изделия, есть ли документы, удостоверяющие качество и безопасность.

Украинцам рассказали, как выбрать безопасные игрушки на новогоднюю елкуКак выбрать полезные новогодние игрушки (pixabay)

Отмечается, что краска и блестки на игрушке не должны осыпаться даже от легкого трения, а запах не должен быть резким.

"Если покупаете электрические украшения и различную иллюминацию, обязательно проверяйте сертификаты. Проверьте целостность и состав конструкции: лампочки должны крепко держаться в гнездах, вилка и шнур надежно соединены, а изделие сделано из огнеупорного материала, - предупреждают в Центре общественного здоровья Украины.

Также нужно попросить продавца включить гирлянду, чтобы проверить, не появляется ли резкий запах, не сильно нагревается. Важно, чтобы мощность была до 65 Вт.

Украинцам рассказали, как выбрать безопасные игрушки на новогоднюю елкуКак выбрать полезные новогодние игрушки (pixabay)

Ранее мы сообщали, что врач рассказал, какая елка не навредит здоровью.

Также мы писали, что сделать, чтобы елка дольше стояла и не осыпалась.

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