Українцям розповіли про важливість світломаскування: зберігає життя

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому зараз у такий небезпечній час варто бути небезпечними й дбати про своє життя.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зокрема, світломаскування у цей час дуже важливе, адже воно може зберегти життя.
Тому всіх громадян закликають вжити заходів зі світломаскування власних домівок:
Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.
Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як поводитися у разі загрози обвалу будівлі.
Також ми писали, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.
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