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Українцям розповіли про важливість світломаскування: зберігає життя

Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому зараз у такий небезпечній час варто бути небезпечними й дбати про своє життя.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, світломаскування у цей час дуже важливе, адже воно може зберегти життя.

Тому всіх громадян закликають вжити заходів зі світломаскування власних домівок:

  • вимикайте світло в оселях;
  • зашторюйте вікна;
  • гасіть вуличне освітлення своїх будинків.

Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як поводитися у разі загрози обвалу будівлі.

Також ми писали, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.

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