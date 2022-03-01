Українцям розповіли про важливість світломаскування: зберігає життя

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому зараз у такий небезпечній час варто бути небезпечними й дбати про своє життя.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації .

Зокрема, світломаскування у цей час дуже важливе, адже воно може зберегти життя.

Тому всіх громадян закликають вжити заходів зі світломаскування власних домівок:

вимикайте світло в оселях;

зашторюйте вікна;

гасіть вуличне освітлення своїх будинків.

Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.