Українцям розповіли, як зняти з обліку авто "не на ходу"

Експерти розповіли, що авто знімається з обліку лише коли йде на списання та утилізацію, тобто вибракування авто, або за рішенням суду, таке як скасування неправомірної або помилкової реєстрації. Також можливо зняти з обліку машину у разі вивезення її за кордон.

Окрім того, потрібен огляд фахівця експертної служби МВС. Така людина має зрівняти ідентифікаційні номери їх складових частин з номерами, зазначеними в документах.

Як зняти авто з обліку без огляду

Авто без огляду знімають з обліку лише, якщо власники - дипломати або міжнародні компанії, і яке виїхало за кордон. Також її не оглядають, коли списують авто за вибракування у цілому.

Така процедура, як зняття авто з реєстрації - безкоштовна.

Крім того, лише через вибракування в цілому можливо зняти з обліку транспортні засоби без ідентифікаційних номерів на кузові, шасі, рамі або з пошкодженими номерами.

Як проводиться огляд

Експерти проводять огляд та самі вирішують забирати авто з місця, де воно стоїть, або ні. Треба звернутися до експертної групи у сервісному центрі й написати заяву, щоб вони виїхали на місце стоянки автомобіля "не на ходу".

Фахівці кажуть, що у будь-якому сервісному центрі власник має право зняти авто з обліку. Важливо, щоб при знятті авто мало комплектний вигляд, тобто з двигуном, трансмісією, підвіскою та склом.