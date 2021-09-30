Помилки, які угроблять ваше авто: як правильно підготувати машину до осені

Зазвичай в цю пору року часто йдуть дощі, тому необхідно переконається в ідеальній роботі склоочисників. Якщо з ними якісь проблеми і вони працюють ривками, то слід відвідати СТО.

Якщо ж двірники зносилися, то з краще замінити на нові. Крім того, можна поставити зимові щітки, які призначені для більш суворих погодних умов.

Восени в машині також може пітніти скло. В цьому випадку треба перевірити управління потоками повітря в системі обдування автомобіля в режимі зовнішньої циркуляції.

Експерти tachki.uа радять часто провітрювати салон. Також рекомендується підтримувати його в сухому стані і час від часу сушити килимки. Щоб вікна не запітніли їх можна обробити спеціальним засобом.

Також потрібно звертати увагу за тиском в шинах. Через коливання температур шини можуть розширюватися і скорочуватися. Це призводить до втрати тиску.

Переходити на зимові колеса восени не рекомендується, оскільки у літніх шин є спеціальні водовідвідні канали, які допоможуть краще пересуватися на вологій дорозі.

Зимові колеса слід ставити, коли температура повітря буде нижче +7 градусів. В таких умовах літня гума стає дубової і втрачає свої властивості.

Крім того, через опади і тумани погіршиться видимість на дорозі, тому треба перевірити фари. Вони повинні бути чисті і виставлені під потрібним кутом.

За даними doroga78, необхідно також перевірити ходову частину і гальмівну систему. На мокрій дорозі найменші несправності можуть призвести до серйозних наслідків.