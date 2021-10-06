Українцям розповіли, хто отримає додаткові 50 гривень до пенсії: названо категорії

В Україні можна не тільки перейти з одного виду пенсійних виплат на інший, а й отримати 50 грн надбавки до пенсій на догляд. Зокрема, багатьох громадян цікавить, хто ж може отримати таку виплату.
Про це повідомив "Пенсійний кур'єр".
Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", отримати надбавку до пенсії на догляд у розмірі 50 грн мають право:
Зазначимо, що з 1 жовтня пенсіонери від 75 до 80 років отримуватимуть додатково до пенсії до 400 гривень на місяць. Для громадян цього віку встановлюється мінімальна пенсія в розмірі 2,5 тисячі гривень за наявності страхового стажу 20-25 років і більше.
Раніше ми повідомляли, що мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень.
Також ми писали, кого в Україні не стосуватиметься пенсійна реформа.