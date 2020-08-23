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Українцям розповіли, коли подорожчає газ і кого торкнуться зміни

Неділя 23 серпня 2020 14:15
Українцям розповіли, коли подорожчає газ і кого торкнуться зміни
Подорожчання газу (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Суми в платіжках можуть стати значно більше

Починаючи з 1 січня 2021 року українським сім'ям, які не встановили газові лічильники, збільшать вартість газу, так як норматив на використання газу стане більше в три рази. Про це інформує видання Оbozrevatel.

Суми в платіжках стануть значно більше. Дане нововведення торкнеться дуже велику кількість людей. І, хоча в даний момент неможливо назвати точну цифру квартир, в яких лічильники на газ не встановлені, в Міністерстві енергетики не так давно пропонували змінити норми.

В данній пропозиції фігурувала цифра 3,3 млн квартир. Народні депутати та учасники ринку вже зараз розуміють, що відключати газ ніхто не буде. Замість цього - дозволять постачальникам, щоб ті збільшили норматив по максимуму.

За словами Олексія Кучеренка, в законі дійсно йдеться про те, що вже з 1 січня 2021 року тим, у кого немає лічильників, газ повинні відключити. Але при цьому заступник голови комітету вважає, що це лише "страшилка", щоб люди почали активно вживати якісь дії. Ніхто газ відключати не буде, але стару форму продовжать.

"У мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать", - сказав Кучеренко.

Нагадаємо, що споживачі Рівненської області заборгували за доставку газу 59 млн гривень.

Ми писали, що жителі Харкова заборгували за розподіл природного газу майже 7 млн гривень.

А також про те, що у Росії стався вибух газу у житловому будинку, є жертви.

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