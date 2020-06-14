Українцям розповіли, як пережити спекотне літо і що робити при тепловому ударі

Травень у цьому році в Україні був відносно прохолодним, а ось червень, навпаки, здивував високою температурою. Щоб адаптуватися до такої різкої зміни, потрібен певний час.

"В спеку потрібно якомога менше часу перебувати на відкритому сонці. Але, якщо в спеку треба вийти у справах, намагайтеся пересуватися по тіньовій стороні вулиці", - розповів невролог Володимир Костенко виданню "ФАКТИ".

Щоб захиститися від сонця, рекомендується носити в літній період просторий світлий одяг з натуральних тканин, а також не забувати прикривати голову. Також обов'язково використовувати засоби, що захищають від сонця.

Крім того, влітку слід пити якомога більше води, навіть якщо не хочеться. "Якщо в звичайний день ви випиваєте до 1,5-2 літрів рідини, то в спеку норму можна підвищити мінімум на третину", - прокоментував експерт.

У той же час, алкоголь категорично протипоказаний. Адже влітку організм і без того страждає від нестачі рідини, а спиртне різко збільшує зневоднення.

У спеку важливо охолоджуватися, тому що коли температура тіла піднімається, піт майже перестає випаровуватися, що загрожує виникненням теплового удару. При тепловому ударі у людини починає темніти в очах, виникає запаморочення і відчуття нудоти. При тепловому ударі краще відразу викликати швидку допомогу.

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