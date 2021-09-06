ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українцям розповіли, коли орієнтовно введуть локдаун

Новость на русском →
Понеділок 06 вересня 2021 13:36
Українцям розповіли, коли орієнтовно введуть локдаун В Україні в листопаді можуть ввести локдаун (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Локдаун в Україні через коронавірус можуть ввести вже в листопаді 2021 року. Країна швидше за все не зможе його уникнути.

Про це в "Сніданку з 1+1" розказав головний санітарний лікар України ігор Кузін.

"Найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони. Ми будемо змушені ввести "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - сказав він.

Кузін зазначив, що перехід до "жовтої" зони - це "умовна тривога про те, що кількість потенційних нових випадків зростатиме найближчим часом".

Медик повідомив, що поки немає конкретної цифри кількості хворих, при якій введуть локдаун.

На питання: Чи не уникнути країні локдауна, він сказав: "на моє переконання, ні. Але якщо ми будемо говорити про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".

Чи буде все-таки локдаун

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилася інформація, що локдаун в Україні введуть вже з 15 вересня. Як виявилося, це неправда. Такі заяви спростував начальник Головного управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан, який також входить до міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Він назвав інформацію "маячнею".

Як ми раніше писали, в НАН розповіли, коли потрібно вводити тотальний карантин в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Локдаун
LITE
Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково
Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково