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Українцям розповіли про нововведення на митниці: що потрібно знати

STYLERЖиття    22.11.2019 - 18:52
Українцям розповіли про нововведення на митниці: що потрібно знати
В Україні на митниці запустили онлайн-систему скарг (Фото: колаж РБК-Україна)

У грудні інтерфейс онлайн-скарг хочуть інтегрувати до загального Контактного центру Кабміну

В Україні на Державній митниці запустили електронний сервіс для скарг. Нововведення поки працює в тестовому режимі. Чиновники попередили, що на спам в дусі прохань про зниження мит та питання "як імпортувати білих ведмедів" служба не відповідатиме.

За словами голови митної служби Максима Нефьодова, кожен бажаючий зможе залишити відгук - зокрема поскаржитися - на роботу нової митниці. Їх розгляд займе до п'яти робочих днів, уточнив він у своєму Facebook.

Зауваження з приводу діяльності митниці перенаправлятимуть співробітники в кожному регіоні, після чого вже на центральному рівні будуть моніторити статистику та відстежувати об'єктивність відповіді.

Вся комунікація відбуватиметься в електронній формі.

Глава ДТС пояснив, що сервіс для скарг - cc.customs.gov.ua - є інструментом реакції на проблеми.

Українцям розповіли про нововведення на митниці: що потрібно знати

В Україні запустили онлайн-систему скарг на роботу нової митниці (Ілюстративне фото: genplanua.com)

Нефьодов також зазначив, що відповіді на скарги даватимуть по суті й "людською мовою".

Вже з грудня місяця цей же інтерфейс планують інтегрувати до загального Контактного центру Кабінету міністрів (ним займається міністр уряду Дмитро Дубілет).

У коментарях до публікації Нефьодов пообіцяв запровадити можливість допоміжної авторизації через Facebook.

Українцям розповіли про нововведення на митниці: що потрібно знати

Максим Нефьодов розповів про онлайн-систему для скарг на роботу митниці (Фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі жваво відреагували на нововведення і розв'язали дискусію щодо нового сервісу для скарг, а також озвучили ряд інших ініціатив.

  • Наступним кроком діджиталізації пропоную на митниці зробити Prozorro Market! Даєш Лабутена за доступною ціною державним замовникам!
  • ProzorroDutyFree;
  • Щодо необґрунтованого підняття митної вартості теж можна сюди або по-старому прямо в суд;

Українцям розповіли про нововведення на митниці: що потрібно знатиУкраїнцям розповіли про нововведення на митниці: що потрібно знати

Українцям розповіли про нововведення на митниці: що потрібно знатиСкрін коментарів (facebook.com/max.nefyodov)

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