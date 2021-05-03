Українцям розповіли, чи можна викидати освячені паски та яйця

У священиків з приводу освячення їжі різні думки. Однак всі вони одноголосно застерігають прихожан від приготування завідомо занадто великої кількості їжі. Краще адекватно розрахувати свої сили, ніж після ставити питання, куди все це подіти.

У своїй більшості священнослужителі вважають, що має сенс і значення сам обряд освячення. Читаючи молитву і окропляючи святою водою продукти харчування, священик не робить їх святинями, яким слід поклонятися. Він просто благословляє споживання даної їжі.

Якщо віруючі вважають допустимим викинути шкаралупу яєць у відро для сміття - то це спокійно можна зробити.

Також є народна традиція закопувати залишки їжі в землі, кришити її птахам, залишити в лісі або опустити в струмок. Якщо віруючий таким чином хоче поставитися з благоговінням до того, що було принесено в храм, він може так вчинити.

Церква зазначає, що не можна топтати й розкидати такі продукти, але в цілому, шкаралупу від яєць потрібно викидати в сміття.