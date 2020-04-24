Українцям розповіли про миючі засоби, які можуть викликати рак

Експерти розповіли, як не нашкодити здоров'ю під час прибирання (колаж РБК-Україна)

Експерти звернули увагу українців на правильний вибір побутової хімії і повідали про найнебезпечніші миючі засоби

Миючі засоби - в списку найсильніших побутових алергенів. Прояви різні - від подразнень на шкірі до безперервного кашлю. І така реакція може виникнути у будь-якого.

"Можуть бути опіки дихальних шляхів, напади задухи, отруєння хлором, можуть бути алергічні контактні дерматити, екземи", - розповіла алерголог Олена Бачинська у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Засоби для прибирання можуть містити небезпечні сполуки з фенолу і крезолу, а також нашатирний спирт. Саме ці складові можуть вплинути на роботу нирок, печінки, подразнювати слизову оболонку очей і дихальних шляхів. Тому, перед тим, як придбати той або інший засіб, експерти радять детально перевіряти його склад.

Серед небезпечних елементів у засобах полірування підлоги і меблів можуть бути: нітробензол, нафтові дистиляти. Прояви: блювання, задишка, ракові захворювання.

Відбілювачі та освіжувачі повітря слід перевірити на наявність гідрохлориду та гіпохлориту натрію, адже саме ці елементи можуть викликати алергію і шкірні екземи.

"Люди, які постійно прибирають - знають, який це енергомісткий процес, під час якого частота дихання досить висока і, відповідно, всі ці пари з такою ж силою і швидкістю входять в наші дихальні шляхи", - коментує інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

Тому перше правило безпечного прибирання - одягайте маску. Друге - щоб уникнути алергічних реакцій на шкірі, не забудьте рукавички. Третє - у жодному разі не змішуйте засоби.

"У моїй практиці зустрічалося багато реакцій: і токсичних, і опіків через реакції двох засобів, які не можна змішувати. Припустимо, засоби з хлором - вони випаровуються, а пари хлору небезпечні", - розповіла Бачинська.

До речі, після миття посуду на поверхні все одно залишається 20-40% миючого засобу. Видавлюйте його тільки на губку, в невеликій кількості, але не на саму тарілку, ретельно промивайте посуд і змивайте чистячі засоби з усіх поверхонь. А ще під час і після прибирання потрібно добре провітрити приміщення, також провітрюйте кімнату і після освіжувачів повітря.

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