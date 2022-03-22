Українцям розповіли, як краще розпорядитися грішми під час війни

Готівка чи карта?

Перш за все експерти радять мати у наявності готівку. Кеш може з великою ймовірністю знадобитися українцям у тих містах та регіонах країни, де ведуться інтенсивні бойові дії, адже навіть якщо у магазині є продукти, то термінал може не працювати.

Тому якщо є нагода зняти гроші, то зробіть це.

А от коли ви впевнені у своєму подальшому перебуванні, тобто, знаєте, що найближчим часом опинитеся за кордоном, або мешкаєте, наприклад, у західних областях України, то у такому разі експерти радять тримати гроші на банківській карті.

Проблем з цим не має виникнути, адже сьогодні мережеві супермаркети, АЗС, аптеки, пошти оснащені терміналами, які працюють майже безперебійно.

До слова, саме такі рекомендації дають і в Нацбанку, пояснюючи це тим, що розраховуючись картою ви в тому числі мінімізуєте загрозу небезпеки людям, які поповнюють банкомати.

Якщо ви не мешкаєте у зоні бойових дій, то гроші можете тримати на карті (фото: РБК-Україна)

Ну, а якщо ви виїжджаєте за кордон, то пам'ятайте, що через великий наплив біженців у багатьох європейських країнах уже спостерігається проблема з обміном гривні на місцеву валюту.

Що робити з грошима?

"В історії людства було багато війн, тому є й багато рецептів щодо того, що робити з грішми. Все залежить від того, на що ми самі розраховуємо", - говорить Styler кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк.

Ось кілька варіантів, що робити з грошима сьогодні: