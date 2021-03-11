Українцям розповіли, кому точно відмовлять у субсидії

Хто не отримає субсидію:

Орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду.

Люди, що здійснили одноразову покупку вартістю понад 50 тисяч гривень.

Громадяни, які протягом року перед зверненням за субсидією придбали земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 000 гривень

Власники автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше п'яти років (крім мопедів і транспорту, наданого органами соцзахисту. - Ред.)

Боржники з оплати житлово-комунальних послуг, які мають несплату понад 340 гривень.

Також субсидія не призначається, коли у складі домогосподарства є повнолітні, які більше трьох місяців у межах періоду, за який розраховуються доходи для призначення субсидії, не платили мінімальний ЄСВ і при цьому перебували за кордоном без офіційного працевлаштування за кордоном. Виняток становлять люди за кордоном, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, які знаходяться у службових відрядженнях, які лікуються або навчаються.

На субсидію можна не сподіватися, якщо опалювальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 квадратних метрів - для індивідуальних будинків.

Але це обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних родин, сімей, в яких проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Також субсидія не призначається, якщо хтось із домогосподарства не платить аліменти понад три місяці.

"Це обмеження не застосовується до боржників з алко - або наркозалежністю, відсторонених від роботи в рамках кримінального провадження, тих, хто перебуває під домашнім арештом, під вартою або безвісно відсутні", - зазначила Лазебна.