Українцям розповіли, кому точно відмовлять у субсидії

Субсидії для українців залишаються однією з найбільш важливих тем, адже, як відомо, ціни на "комуналку" зростають і не всі можуть оплачувати такі послуги. Але є і ті громадяни, які можуть не розраховувати на отримання пільги від держави.
Про тих, хто не отримає субсидію, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Фактам".
Також субсидія не призначається, коли у складі домогосподарства є повнолітні, які більше трьох місяців у межах періоду, за який розраховуються доходи для призначення субсидії, не платили мінімальний ЄСВ і при цьому перебували за кордоном без офіційного працевлаштування за кордоном. Виняток становлять люди за кордоном, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, які знаходяться у службових відрядженнях, які лікуються або навчаються.
На субсидію можна не сподіватися, якщо опалювальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 квадратних метрів - для індивідуальних будинків.
Але це обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних родин, сімей, в яких проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування.
Також субсидія не призначається, якщо хтось із домогосподарства не платить аліменти понад три місяці.
"Це обмеження не застосовується до боржників з алко - або наркозалежністю, відсторонених від роботи в рамках кримінального провадження, тих, хто перебуває під домашнім арештом, під вартою або безвісно відсутні", - зазначила Лазебна.
Як ми писали раніше, Мінсоцполітики назвало середній розмір субсидії в Україні.