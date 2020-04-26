Українцям розповіли, що робити при отруєнні смогом: поставтеся серйозно

Смог у Києві - що робити при отруєнні (Фото: РБК-Україна)

Пожежі в Києві призвели до того, що здоров'я місцевих жителів помітно погіршилося

Смог накрив Київ після масштабних пожеж. Задушливий дим негативно впливає на організм місцевих, викликаючи при цьому серйозні захворювання. Від нестачі кисню страждають мозок, дихальна система, печінка і нирки. Також забруднене повітря може стимулювати онкологічні захворювання.

Тим, хто відчуває симптоми отруєння продуктами горіння, краще відразу звернутися за допомогою до медиків. Про це заявляє Міністерство охорони здоров'я України

"Зараз у Києві та Київській області утворився смог через спалювання сухостою. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Однак цей дим може викликати головний біль, кашель, проблеми з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані, а також ряд захворювань та алергії", - наголошується в повідомленні.

Щоб уникнути негативних наслідків настійно рекомендується: скоротити вживання алкоголю і тютюну, уникати тривалих прогулянок і як можна частіше робити вологе прибирання будинку.

Також не варто забувати пити по 2-3 літри рідини в день, промивати ніс і горло, вживати якомога більше кисломолочних продуктів, підсолену й лужну воду.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як захистити себе від забрудненого повітря.

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