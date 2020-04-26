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Украинцам рассказали, что делать при отравлении смогом: отнеситесь серьезно

STYLERЖизнь    26.04.2020 - 08:46
Украинцам рассказали, что делать при отравлении смогом: отнеситесь серьезно
Смог в Киеве - что делать при отравлении (Фото: РБК-Украина)

Пожары в Киеве привели к тому, что здоровье местных жителей заметно ухудшилось

Смог накрыл Киев после масштабных пожаров. Удушливый дым отрицательно влияет на организм местных, вызывая при этом серьезные заболевания. От нехватки кислорода страдают мозг, дыхательная система, печень и почки. Также загрязненный воздух может стимулировать онкопроцессы.

Тем, кто испытывает симптомы отравления продуктами горения, лучше сразу обратиться за помощью к медикам. Об этом заявляет Министерство здравоохранения Украины

"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий", - отмечается в сообщении.

Чтобы избежать негативных последствий настоятельно рекомендуется: сократить употребление алкоголя и табака, избегать длительных прогулок и как можно чаще делать влажную уборку дома.

Также не стоит забывать пить по 2-3 литра жидкости в день, промывать нос и горло, употреблять как можно больше кисломолочных продуктов, подсоленную и щелочную воду.

Напомним, что украинцам рассказали, как защитить себя от загрязненного воздуха.

Мы писали, что в Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине.

А также о том, что известно на данный момент о пожарах в Чернобыле и кто пострадает.

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